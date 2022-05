Arnhemse fysiotherapeut blijft voor het leven geschorst omdat hij seks had met patiënten

De Arnhemmer heeft in de afgelopen periode te weinig laten zien dat hij zijn gedragsproblemen fundamenteel heeft aangepakt. Het is terecht dat zijn inschrijving in register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) is geschrapt. Dat heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) in Den Haag bekendgemaakt.