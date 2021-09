Arnhemse oproep aan moslims: meld discriminatie vaker

In de komende jaren gaat in beide steden de ‘Proeftuin Moslimdiscriminatie Melden’ draaien. Het initiatief daartoe is genomen door het ministerie. De Arnhemse wethouder Martien Louwers zegt dat alle inwoners van Arnhem zich vrij moeten kunnen voelen en dat dat niet het geval is als zij worden gediscrimineerd. Volgens haar is helder dat Arnhem niet vrij is van discriminatie. De proeftuin moet een stap zijn in de bestrijding daarvan.