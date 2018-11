‘Arnhemse terreurverdachten wilden toeslaan op Pride Amsterdam met bomvesten en kalasjnikovs’

Overval­lers Jumbo Groesbeek dreigden met bijlen en mes: 'Ze hebben hier op de uitkijk gestaan'

12:38 GROESBEEK - De vijf gemaskerde daders die vrijdagavond een overval hebben gepleegd op de Jumbo bij De Meent in Groesbeek waren gewapend met verschillende hakbijlen en een mes. Daarmee is het personeel bedreigd. Bij de overval is een fiks geldbedrag buitgemaakt.