Arnhemse tiktokker veroordeeld voor ontucht met minderjarige jongens

koken met marie Koken met Marie | Spaghetti met venkel, lente-ui en citroen

Kook de spaghetti, in ruim water met zout, beetgaar. Snipper het sjalotje fijn. Pel de tenen knoflook en snijd de tenen in flinterdunne plakjes. Maak de venkel schoon, bewaar het groen van de venkel. Dit wordt ook gebruikt. Snijd deknol in vier delen en haal de harde kern eruit. Snijd elke kwart venkel in gelijkmatige reepjes. Haal het buitenste schilletje van de lente-uitjes af en snijd de wortels eraf. Snijd alle lente-uitjes in stukjes van 1 cm. Snijd ook het groene gedeelte van de lente-uitjes mee.

