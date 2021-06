Arnoud (45) kroop met fles wodka achter het stuur en dat had vreselijke gevolgen: ‘Mijn vader is nu gehandicapt’

Straatro­ver bedreigde slachtof­fer op klaarlich­te dag met kapotte wijnfles; mogelijk bekend gezicht in de Molen­straat

14:02 NIJMEGEN - Een getuigenoproep in het programma Opsporing Verzocht over een straatrover die in januari toesloeg in Nijmegen heeft één tip opgeleverd. De verdachte bedreigde een voorbijganger op zondag 3 januari dit jaar in de Molenstraat met een kapotte wijnfles.