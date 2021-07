Arrestatieteam grijpt in bij persoon op dak in hartje Apeldoorn

Gezocht: vrijwilli­gers om troep in uiterwaar­den mee op te ruimen

12:30 CUIJK - Natuurmonumenten start waarschijnlijk dit weekeinde al met een grote opruimactie in de natuurgebieden in Limburg en Brabant die onder water hebben gestaan. Volgens de natuurorganisatie is er waarschijnlijk veel troep achtergebleven in de uiterwaarden, reden om ook de hulp in te roepen van vrijwilligers.