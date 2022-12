Arrestatieteam grijpt in: twee aanhoudingen na melding over ‘man met lang wapen’

Een arrestatieteam van de politie heeft in Biervliet (Zeeland) twee personen aangehouden, nadat er rond 8.30 uur meldingen waren binnengekomen over een gewapende man op straat.

In een woning aan de Gentsestraat vonden agenten ‘een lang wapen’ en werden even voor 12.00 uur twee verdachten aangehouden. ,,We weten nog niet precies om welk soort wapen het gaat, en of het echt is of nep’’, zegt een politiewoordvoerster. ,,Daarom houden we het voorlopig op een ‘lang wapen’.” Beiden verdachten zitten vast voor verhoor.

Volgens een vrouw die in de straat woont, had een buurman vanochtend drie mensen in de straat bedreigd met een vuurwapen. Het gaat volgens haar om een persoon, die alleen woont en al vaker overlast heeft veroorzaakt in de straat. De man zou ook ongure types over de vloer krijgen. Meerdere mensen hebben daarover hun beklag gedaan bij de politie, zegt ze. ,,Mij verbaast het niet dat de straat volstond met de politie.”

Leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) reden rond 10.00 uur in meerdere voertuigen via de A58 richting Zeeuws-Vlaanderen. In Biervliet waren toen al agenten op de been en ook stond er buiten het dorp een ambulance klaar. In de lucht hing zeker een uur lang een politiehelikopter. De kruising van de Gentsestraat met de Boterzandestraat en de Schoollaan was afgezet met politielinten.

Leden van de DSI staan op de straat in Biervliet. © HVZeeland