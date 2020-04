Arts-microbioloog: Help onze kinderen, stuur ze weer naar school!

opinieGepensioneerd microbioloog Jan Arend van Griethuysen is er duidelijk over: ,,Stuur die kinderen weer naar school.’’ Volgens de inwoner van Malden worden kinderen nauwelijks ziek en leidt het sluiten van de scholen juist tot nare situaties voor de kinderen.

Van Griethuysen werkte in het verleden als arts-microbioloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Volgens de inmiddels 75-jarige pensionado die gespecialiseerd is in de wiskundige modellen achter epidemieën werkt het sluiten van de scholen averechts.



Kinderen hebben waarschijnlijk hele goede antistoffen tegen het virus terwijl veel kinderen in hun thuissituatie juist te maken krijgen met onveilige situaties. Eerder deze week pleitte ook de Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer er om dezelfde reden voor om kinderen uit kwetsbare gezinnen wel naar school te laten gaan.

Quote Het is opvallend hoe weinig kinderen ziek worden door het virus Lars Harmans, Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde

Klopt het?

Maar klopt het ook dat kinderen minder gevaar lopen? ,,De onderzoeken die er tot nu toe over gepubliceerd zijn, geven duidelijk aan dat kinderen inderdaad minder getroffen worden door het virus’’, zegt Lara Harmans voor het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde.



Afgelopen week publiceerde zij een artikel over de onderzoeken die er tot nu toe gedaan zijn naar dit coronavirus bij kinderen. ,,Ik vind het opvallend hoe groot het verschil is tussen kinderen en volwassenen.’’

Quote Voor alle duidelijk­heid: kinderen infecteren wél Andreas Voss, CWZ Nijmegen

RIVM

Ook de cijfers van het RIVM geven duidelijk aan dat kinderen relatief ongeschonden door de crisis komen. In België is een meisje van 12 overleden aan het virus maar in Nederland is er nog niemand onder de 30 overleden.



Het aantal ziekenhuisopnames van kinderen in de basisschoolleeftijd is met minder dan tien ook erg laag. Het vermoeden is dat de meeste kinderen het virus wel oplopen maar simpelweg geen klachten krijgen.



Het RIVM adviseerde, net als haar zusterorganisatie in Zweden overigens, om de scholen open te houden. ,,Het sluiten van de scholen is een politiek besluit. Wij denken dat kinderen weinig risico lopen en ook minder bijdragen aan het overdragen van het virus.”

Niet doen!