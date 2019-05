Aspergeseizoen is op zijn hoogtepunt: aanpoten voor stekers en telers

,,De wedstrijd De Graafschap-Ajax moet zonder uit-pu­bliek worden gespeeld”

3 mei Drie jaar geleden eindigde de wedstrijd De Graafschap-Ajax in rellen bij het stadion. Ajax-supporters misdroegen zich in de omgeving van de Vijverberg. Op 15 mei kan Ajax in de wedstrijd tegen de Superboeren kampioen worden. De Doetinchemse middenstand is bang dat er opnieuw rellen uitbreken. Daarom luidt onze stelling: