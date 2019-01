Atletiektrainer van Barendrechtse en Haagse clubs misbruikte jarenlang meisjes

INTERACTIEVE GRAPHIC Het Arnhemse jihadbol­werk ontrafeld: ze kennen elkaar allemaal

9:43 ARNHEM - De zeven terreurverdachten die in september in Weert en Arnhem zijn opgepakt zijn allemaal opgegroeid in Arnhem. Familie, vrienden en kennissen willen weinig over hen kwijt. Duidelijk is dat ze bijna allemaal een of meer linken hebben met Arnhemmers die eerder veroordeeld voor of verdacht zijn geweest van jihadistische acties. Klik op bovenstaande graphic om te zien wat we tot nog toe weten van de mannen, die komende donderdag voor het eerst voor de rechter moeten verschijnen.