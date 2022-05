Attractiepark Slagharen ruilt alle oude vergunningen in voor één nieuwe: pony’s na vijf jaar ook op papier weg

Column Thomas Verbogt Ik heb één keer actief meegedaan aan de socialisti­sche feestdag, de Dag van de Arbeid

Vandaag is het én de Dag van de Arbeid én de Internationale Dag van de Lach. Jammer dat het zondag is, maar ik geloof dat de lachdag altijd op de eerste zondag van mei is. De maandag is veel meer een dag voor de Dag van de Arbeid, de week begint, we gaan aan het werk.

1 mei