Auto belandt op de kop op A1 bij Voorthuizen: Amersfoortse (36) overleden

De politie kan autobran­den nooit voorkomen

19 februari Zeker zes Nijmeegse auto’s zijn er in de nacht van maandag op dinsdag volledig uitgebrand, waarvan vijf op één parkeerplaats. Daarnaast liepen twee auto’s schade op door die branden. Het is bepaald niet de eerste brand in deze regio. De politie tast nog volledig in het duister over wie er verantwoordelijk zijn voor de branden.