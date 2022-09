Auto beschoten in Nijmegen • Tijgermug duikt op in Arnhem

nieuws updateDagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio en daarbuiten. Met vandaag: in Nijmegen is geschoten op een auto die over de Prins Mauritssingel reed en in de wijk De Laar in Arnhem-Zuid is de tijgermug opgedoken.