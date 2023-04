Auto knalt op mast, breekt in tweeën • Kritiek op doodschieten wolf • Herman (74) is geslaagd!

MET EEN ZAK GELD VAN DEN HAAG NAAR ACHTERHOEK | Dak- en thuislozen uit Den Haag worden met hulp van hun gemeente en een zak geld actief naar huizen in Oost-Nederland gestuurd, onder meer in de Achterhoek. Tot frustratie van de ontvangende gemeenten, zoals Aalten. ,,We willen niet een soort afvalputje van Den Haag zijn, maar daar lijkt het nu wel op.”

VAAK VOOR GEWAARSCHUWD, NU GEBEURDE HET ECHT | Een ‘schande’ en ‘te bizar voor woorden’: bewoners van Veenendaal-Oost zijn het zat. Iedere ochtend slibt de enige ontsluitingsweg van hun wijk dicht met auto’s. En waar iedereen al bang voor was, gebeurde deze week: een ambulance met sirene en alarmlichten liep vast in het stilstaande verkeer op weg naar een noodgeval in de wijk.

‘IK LAG OP BED EN HOORDE EEN ENORME KNAL’ | Bij een ernstig verkeersongeval op de Hollandweg in Arnhem is in de nacht van donderdag op vrijdag een automobilist vermoedelijk zwaargewond geraakt. De klap was zo hard dat de auto in tweeën scheurde.

KRITIEK OP DOODSCHIETEN VAN GEWONDE WOLF | Wie een wolf schiet, krijgt te maken met de politie en kan rekenen op maximaal 3 jaar cel. Donderdag gaf de politie echter zelf toestemming om voor het eerst een gewonde wolf neer te schieten. Dierbeschermers stellen daar grote vraagtekens bij. ,,Waar was de beoordeling van de dierenarts?

KEES TREFT TOEGETAKELDE VROUW AAN | Hij denkt dat hij het wel een plekje kan geven. Stond eerder voor hete vuren, zegt hij. Maar Kees Bette (62) uit ’t Harde heeft er wel slecht van geslapen. Gisteren kwam plots een zwaargewonde vrouw strompelend vanuit het bos aan de Laanzichtsweg in Oldebroek op hem aflopen, zij drukte vervolgens haar bebloede hoofd tegen zijn borstkas.

EEN STUNT KAN LEUK ZIJN, MAAR OOK TE VER GAAN | De boosdoeners van een uit de hand gelopen eindexamenstunt op het Koning Willem II College in Tilburg kunnen op straf rekenen. Vrijdag vroeg in de middag moest de school ontruimd worden na het afsteken van rookbommen en vuurwerk. Ook is met meel en eieren gegooid. Een kluis- en tassencontrole van leerlingen ten spijt.

JA, GESLAAGD! HERMAN (74) HAALT LERARENDIPLOMA | Student Herman Hermans krijgt deze maand zijn diploma van de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Op zich niks bijzonders, maar Herman is 74 jaar en al ruimschoots met pensioen.

DECORBOUWER RAOUL (32) PLOTSELING OVERLEDEN | Raoul Abdoelrazak, bekend van zijn jarenlange samenwerking met kunstenaar Ronald Westerhuis, is deze week plotseling overleden. Het bekende mannenkoor de Koorbazen staat vanavond stil bij het heengaan van Abdoelrazak, decorbouwer bij hun voorstelling No Man’s Land, die vorig weekend in première ging. De polijster werd slechts 32 jaar.

BAIANÁ ALS PERFECTE VLUCHT UIT EEN HETE ZOMERSE STAD | Baianá in Bemmel ligt op een perfecte plek. Nu alleen de lente nog en heel Nijmegen kan op de fiets deze kant op. Het is zo’n plek met al veel punten voorsprong vanwege de ligging. De Waal stroomt hier vlak langs en in de verte, aan het einde van de dijk, is daar het silhouet van Nijmegen. En zeker, heel soms, schijnt ook nog de zon en vliegt ook een ooievaar voorbij. Dat zijn de pluspunten en die staan als een huis.

Volledig scherm Janiek van den Broeck, eigenares en gastvrouw, dekt de tafels voor de lunch bij The Church. © Gerard Burgers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.