Auto rijdt in op terras in Deventer: meerdere gewonden

Het incident gebeurde even voor 05.30 uur bij de terrassen van kebabzaak Ayf en restaurant De Keizer. De bestuurder van een auto reed in op een aantal mensen en ging er vervolgens - met auto - vandoor. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vijf mensen gewond. In ieder geval twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn, kan de politie niet zeggen.



Meerdere omstanders zeggen dat er sprake is van een bewuste actie: er zou een ruzie aan vooraf zijn gegaan. De politie wil daar op dit moment nog niet over speculeren. ,,Wij onderzoeken dat nog en houden met alles rekeningis op zoek naar de bestuurder en de betrokken auto, die zou zijn gevlucht via de Korte Bisschopstraat.