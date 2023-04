Auto voor tweede keer in brand • Drie doden bij ongeluk met trein • Gordon onderweg naar Nederland

DEZE 14-JARIGE IS DE HELE DAG BEZIG MET GELD VERDIENEN | Ties (14) uit Nijmegen weet wat hij wil: financieel vrij worden, zoals hij dat noemt. De hele dag is hij bezig om geld te verdienen. Ties is een ondernemer in de dop. Hij wil andere kinderen inspireren om ook te gaan ondernemen.

IETS BETER MET ROB DE NIJS | Het gaat beter met Rob de Nijs, die nog steeds in het ziekenhuis ligt wegens ademhalingsproblemen. ‘We zijn voorzichtig positief’, laat zijn manager zondagochtend weten.

WIE IS HET MEEST LINKS: ARNHEM OF NIJMEGEN? | Arnhem kreeg vorig jaar misschien wel de meest donkergroene en progressieve coalitie van het land. ‘Havana aan de Waal’ ofwel Nijmegen verloor juist wat ‘Havana’ bij de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem haalt Nijmegen links in, klinkt het vaak. Is dat zo? De Gelderlander steekt de politieke thermometer in beide steden.

LOCKDOWN SOMS EEN VERADEMING | De coronalockdowns brachten Nederland een hoop ellende. Toch zijn er ook Nederlanders die de tijd van toen missen. Nu ja, bepaalde aspecten van de lockdown dan toch: rust, ruimte en tijd voor jezelf en je naasten. ,,Ik heb er stiekem ontzettend van genoten.”

DRIE DODEN BIJ ONGELUK MET TREIN | Vlakbij de Duitse stad Hannover zijn afgelopen nacht drie doden gevallen op een overweg. Een automobilist negeerde de slagbomen en werd geraakt door een trein die op volle snelheid reed.

TAXICHAUFFEUR DIRK VERKOOPT STEEDS VAKER NEE | De taxi hoort bij het nachtleven, maar op veel plaatsen is het steeds moeilijker er nog een te krijgen. Zo ook in Tiel, waar chauffeur Dirk van Donselaar als een van de weinigen nog zijn weekenddiensten draait. Een avond mee in de taxi.

Volledig scherm Taxichauffeur Dirk van Donselaar. © Raphael Drent

AIVD WAARSCHUWT VOOR MENSEN ZOALS HARRY | De AIVD waarschuwde deze week in zijn jaarverslag voor complottheorieën en anti-institutionele extremisten. Daarmee waarschuwt de veiligheidsdienst voor mensen als Harry de Wit (60), die behoort tot de ‘soevereinen’. Wat is dat voor beweging?

VAN KANKER GENEZEN SEM (5) TROUWDE MET ZIJN MOEDER | Sem was nog maar 4 jaar oud toen het vernietigende nieuws kwam: kanker. Nu, precies een jaar later, is hij niet alleen genezen maar is ook zijn allergrootste wens uitgekomen. ,,Hij was zo trots. Ja, toen kwamen de tranen wel.”

AUTO VOOR TWEEDE KEER IN BRAND GESTOKEN | In een auto aan de Dorpsstraat in Harskamp is zaterdagavond brand uitgebroken. Opvallend: de auto was vóór de brand van zaterdag al gedeeltelijk uitgebrand door een brand van een dag eerder.

GORDON ONDERWEG NAAR NEDERLAND | Gordon is onderweg naar Nederland na de veelbesproken breuk met de 24 jaar jongere Gavin Rozario. Op Instagram schrijft hij dat hij ‘emotioneel en mentaal gebroken’ is. ‘Geen enkel contact meer hebben na vier maanden dag in dag uit is alsof er iemand overlijdt.’

HOE BIJBAANTJE VAN BRULS EEN SOORT CORONAMINISTER MAAKTE | Voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij zag het als eervolle bijbaan. Maar zo’n impact? Dat had Hubert Bruls niet verwacht. Corona transformeerde het bijbaantje in een soort extra ministerpost. Hij kreeg er zelfs een lintje voor. Ook zijn leven blijkt veranderd. Zelfs nu hij is gestopt als voorzitter.

METERS THEEPOTTEN IN NIEUW INTERNATIONALE THEEPOTMUSEUM | Verzamelaar Joke Ruesink (63) opent in Aalten het gloednieuwe Internationale Theepottenmuseum, met duizenden unieke potten. ,,Het zijn allemaal kunstwerkjes.”

BMX-ONGELUK ZETTE HET LEVEN VAN JANE TOTAAL OP ZIJN KOP | Jane Reacq (28) uit Den Bosch droomde van een leven van onbezorgd samenwonen met haar vriend, mooie vakanties en kinderen krijgen. In plaats daarvan is ze nu op zoek naar een aangepaste woning en een rolstoelbus. Hoe één verkeerde manoeuvre op de BMX haar leven volledig op zijn kop zette.

NEC VERBOLGEN OVER DATUM UITSPELEN GESTAAKT DUEL MET FC GRONINGEN | NEC is verbolgen dat de gestaakte wedstrijd tegen FC Groningen dinsdag wordt uitgespeeld. De clubleiding vindt dat er geen rekening is gehouden met de Nijmeegse wensen.

VERGELIJKERS RADEN VAST JAARCONTRACT AAN VOOR ENERGIE | Bijna zeven op de tien Nederlanders overwegen inmiddels een vast energiecontract voor een jaar af te sluiten, blijkt uit onderzoek. En dat is volgens energie-experts een verstandige keuze.,,Dit is hét moment.”

