Autobrand wordt zelden opgelost: ‘Vaak is er wel een vermoeden, maar zelden bewijs’

Zeshonderd auto-eigenaren zagen in 2019 hun auto in vlammen opgaan. Honderden aangiften van eigenaren liggen bij de politie. Veel van die aangiften blijken uiteindelijk niet meer waard dan voer voor de verzekering.



,,Vaak is er wel een vermoeden, maar zelden bewijs.’’, stelt een woordvoerder van de politie. Zelden wordt er iemand aangehouden. ,,De pakkans is zeer laag. Over de jaren 2015 tot 2018 is het onderzocht. Van die zaken zijn vijf tot 10 procent opgelost. Voor 2019 denk ik dat een zelfde percentage geldt.’’



Bij zaken als inbraken ligt het opsporingsgemiddelde boven de tien procent. Het grote probleem bij autobranden is het gebrek aan bewijslast. Een auto staat snel in brand en vaak worden alle sporen van het misdrijf vernietigd.