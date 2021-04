Autodief opgepakt na ‘slimmigheidje’ van eigenaar gestolen Fiat 500

De Deventenaar had het op 22 april gemunt op de kleine Italiaanse auto die geparkeerd stond bij een supermarkt in Gronau. Vrij snel was hij met de Fiat 500 de grens over en dat zag de eigenaar van de auto ook. Die had namelijk een gps-tracker laten installeren omdat deze populaire auto’s vaker worden buitgemaakt in de grensstreek.