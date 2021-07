Automatisch de zoete sinaasappels eruit pikken, dat kan de robot: ‘We kijken het van mensen af’

Een indrukwekkende verschijning is de robotarm die is uitgerust met camera’s eigenlijk niet. Toch zal de robot die in Wageningen wordt ontwikkeld in de toekomst een grote impact hebben in de voedselindustrie.



,,De WUR loopt in Nederland voorop met deze technologie. De robot leert met behulp van camera’s en sensoren menselijke activiteiten te herkennen, zoals het sorteren van groenten en fruit. Door van mensen af te kijken, leert een robot hoe hij zelf die taken uit moet voeren’’, legt Aneesh Chauhan van Wageningen UR - Agro Food Robotics uit.