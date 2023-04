Automobilist (28) zit nog vast na dodelijk ongeval bij Vuren, onderzoek naar oorzaak kost tijd

Een 28-jarige automobilist van de gemeente Vijfheerenlanden zit nog vast op verdenking van het veroorzaken van een dodelijk ongeval op provinciale weg N848 in Vuren. Daarbij kwam een 44-jarige man uit Vijfheerenlanden, die als bestuurder in een andere auto zat, om het leven.

,,We onderzoeken wat er exact is gebeurd en welke betrokkenheid de verdachte had bij het ongeval’’, zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland desgevraagd.

Drie auto’s

Zaterdag 8 april kort voor 14.00 uur ging het gruwelijk mis op de N848, ook bekend als de Zeiving. Ter hoogte van de Nieuweweg botsten drie auto's op elkaar. Een man (44) uit Vijfheerenlanden overleed ter plekke. Zijn passagier, een 43-jarige vrouw uit diezelfde gemeente, raakte gewond.

In de derde auto die bij het ongeluk betrokken was, zaten een man (30) en een vrouw (29) uit Duitsland. Een van hen werd ook naar het ziekenhuis overgebracht. ,,Ons is niet bekend hoe het met hen gaat. Ambulanceteams hebben de zorg over hen overgenomen.’’

Onderzoek kost tijd

Het onderzoek naar de toedracht kan volgens de woordvoerder nog wel even duren. ,,Onderzoeken naar verkeersongevallen nemen tijd in beslag: vaak is het niet direct duidelijk hoe een ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het vermoeden bestaat dat in dit geval een inhaalmanoeuvre aanleiding is geweest.’’

Of dit vermoeden klopt, kan pas worden gezegd nadat het onderzoek is afgerond. Zo moet de politie getuigen en betrokkenen horen om een volledig beeld te krijgen. Het is niet bekend hoe lang de verdachte nog blijft vastzitten.