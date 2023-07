Automobilist geflitst die met bijna 400 kilometer per uur over de snelweg scheurt

Een automobilist is op een Belgische snelweg geflitst met een snelheid van maar liefst 388 km/uur. Dat is de gecorrigeerde snelheid. De teller gaf op dat moment waarschijnlijk eerder een snelheid aan van ongeveer 413 km/uur.

Het zou gaan om een snelheidsovertreding die vorig jaar is gemaakt. Als de gegevens kloppen, zou dat een ‘record’ zijn, aldus de Belgische krant La Dernière Heure. De Belgische federale politie sluit echter nog niet uit dat gaat het om een technische fout gaat, zo zei een politiewoordvoerder tegen de redactie van de Belgische krant.

De federale politie stelde in La Dernière Heure dat ‘de exacte locatie van de overtreding niet kan worden vrijgegeven omdat het onderzoek misschien nog gaande is’. Er is alleen bekend dat het voorval zich voordeed op een snelweg in Vlaanderen. Ook het type auto is niet bekendgemaakt, maar dit moet een supersportwagen zijn geweest van het kaliber Bugatti. Er zijn zelfs geen Porsches die deze snelheid halen.

De snelheidsduivel in kwestie moet zich in principe verantwoorden voor de politierechtbank. Iedereen die in België geflitst wordt en meer dan 40 kilometer per uur te snel rijdt, krijgt namelijk automatisch een dagvaarding in de bus. In de politierechtbank riskeren hardrijders een geldboete van maximaal 4000 euro en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Enkele maanden geleden meldde de Belgische justitie een opmerkelijke toename van het aantal snelheidsboetes. De hoeveelheid overtredingen steeg van 4,9 miljoen in 2021 naar 6,2 miljoen in 2022. Dat betekent een stijging van maar liefst 27 procent. Er werd onder meer iemand geflitst met 247 kilometer per uur op de snelweg. Een andere auto reed 169 kilometer per uur in een zone waar je 50 mag. (tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Met meer dan 260 kilometer per uur over de A50 in de buurt van Uden. Een snelheidsduivel zette beelden ervan online. © Video Dumpert

Ook in Nederland worden regelmatig forse snelheidsovertredingen begaan. Zo reed een bestuurder van een Porsche onlangs met een snelheid van meer dan 260 kilometer per uur over de A50. Dat deed hij in ieder geval ter hoogte van Uden, Volkel, Zeeland en Vorstenbosch, zo is te zien op beelden die online staan op filmpjeswebsite Dumpert.

Links en rechts inhalen

Gefilmd wordt hoe opgetrokken wordt tot zeker 264 kilometer per uur. Op die snelheid wordt vervolgens rechts en links ingehaald en over de vluchtstrook gescheurd. Ook plaatste een motorrijder onlangs beelden online waar te zien is dat hij met 299 km/u over een N-weg rijdt. Maniakken die op hoge snelheid over de (snel)weg razen en daarvan beelden delen op sociale media, liggen de laatste tijd onder een vergrootglas. Dat is zo, nadat er een aantal fatale ongelukken plaats heeft gevonden.

‘Maak verheerlijken van scheuren strafbaar’

Bijvoorbeeld bij Sprang-Capelle. Een 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek reed daar een jong gezin dood, terwijl hij filmde hoe hij met 250 per uur over de A59 reed. Dat filmen deed hij overigens al veel vaker. In 23 verschillende filmpjes zijn volgens de officier dertien ernstige verkeersovertredingen te zien. In Oud Gastel ging het ook gruwelijk mis. Een Roosendaalse automobilist reed daar met honderd kilometer per uur te hard twee vrouwen en twee kinderen dood. Er gaan steeds meer stemmen op om het ‘verheerlijken’ van het scheuren op hoge snelheid strafbaar te maken.