Automobilist racet met 210 km/u en seint naar agenten dat ze aan de kant moeten

video Ans Boersma: Ik ben niet overtuigd dat mijn ex een jihadist is

9:01 Journaliste Ans Boersma ziet haar ex-vriend Aziz A. nog altijd niet als jihadist. Dat liet ze gisteren weten in het NPO 1-radioprogramma Onze Man in Deventer. A. wordt er van verdacht een leidinggevende figuur te zijn geweest in de jihadistische terreurgroep Jabhat al-Nusra in Syrië.