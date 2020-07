Automobilist rijdt zichzelf klem door parkeerplaats te verlaten via trap

video Eigenaar sloopbe­drijf aangesla­gen door verwoesten­de brand in Duiven, nablussen gaat nog uren duren

17:49 DUIVEN – De enorme brand bij een autosloperij in Duiven is sinds 12.30 uur onder controle. Een stapel autowrakken, bomen, een loods en een bedrijfswoning zijn in vlammen opgegaan.