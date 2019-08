Automobilist uit de auto? Meer geld naar het spoor!

Zeldzaam: derde regionale hittegolf in de Achterhoek een feit

13:47 De derde regionale hittegolf is met 30,0 graden om 12.20 uur in de Achterhoek een feit en dat is zeldzaam. De meteorologen van Weeronline verwachten dat in de loop van de middag ook elders in Oost-Nederland van een hittegolf sprake is.