Automobilist wil fietser helpen, valt en moet zelf gereanimeerd worden

15 maanden cel voor man die Elvis-villa bouwde met wietgeld uit Dinxperlo

16:25 DINXPERLO/ BREDA – De 62-jarige Jimmy P. uit Breda moet 15 maanden de cel in voor het exploiteren van een wietkwekerij in Dinxperlo, valsheid in geschrifte, witwassen en stroomdiefstal. Ook moet hij wat justitie betreft ruim 7 ton terugbetalen die hij met criminele activiteiten bij elkaar zou hebben verdiend.