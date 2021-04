Automobilisten, pas op voor parende eenden: lustgedreven mannetje steekt zo de weg over

video Aprilgrap in Brussel loopt uit de hand: waterkanon ingezet na stormloop op nepfesti­val

18:53 Het verzonnen festival ‘La Boum’ - een festival met acht podia, honderd dj’s en nul coronaregels in het Brusselse Ter Kamerenbos - is compleet uit de hand gelopen. Maar liefst 5000 mensen zakten af naar het bos uit protest tegen de coronamaatregelen. Het bleek een 1 aprilgrap te zijn. De politie werd bekogeld en zette een waterkanon in. Een agent raakte gewond.