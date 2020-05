Automobilisten rijden asocialer nu ze meer ruimte hebben

Treinen Arriva tussen Arnhem en Winters­wijk geregeld vol: ‘Afstand houden lukte niet’

7:24 ARNHEM/ WINTERSWIJK - De treinen van Arriva tussen Winterswijk en Arnhem zitten geregeld te vol. Lang niet altijd kunnen mensen in de trein anderhalve meter afstand van elkaar houden, zo ervaren verschillende reizigers. Vervoerder Arriva komt in actie en zet grotere treinen in.