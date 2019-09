Autoriteiten moeten streng optreden tegen filmers en vloggers die verboden terrein betreden

Toezicht op slachthui­zen schiet tekort: ‘Keurings­art­sen gaan stelselma­tig de fout in’

21:34 Het toezicht op slachthuizen in het noorden van Nederland schiet tekort. Keuringsartsen van toezichthouder NVWA grijpen niet in als het misgaat, artsen zitten niet op één lijn en met meldingen over misstanden wordt niets gedaan, blijkt uit onderzoek in opdracht van landbouwminister Carola Schouten.