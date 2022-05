Auto’s Oekraïense vluchtelingen vernield door groep mannen: ‘Russen vallen ons ook hier al aan’

Ik mis je De band van Marius moest verder zonder zanger Marcel: ‘We hebben zeker een half jaar geen instrument aangeraakt’

,,Marcel was de motor van onze band Club Diana. Met hem als zanger en gitarist hebben we zes albums met melodieuze rammelpop gemaakt. En als The Nephew Brothers een plaat met indie-gospel. Na zijn dood hebben drummer Marc Alain (Ketzer, RM), toetsenist Patrick (Stijfs, RM) en ik niet meer samen opgetreden, maar we spelen nog regelmatig in de repetitieruimte bij zijn woning in Wellerlooi.’’

