Autoverkoper in elkaar geslagen voor ogen van zoontje: ‘Dacht dat ze ons zouden doden’

Als een man uit Almelo in april 2018 zijn auto voor 1500 euro verkoopt aan plaatsgenoot Ali Al-J. (44) gaat het mis. Al-J. laat na de aanbetaling van 600 euro niets meer van zich horen totdat hem gevraagd wordt om met de rest over de brug te komen.

Al-J. meldt zich niet lang daarna, in gezelschap van twee onbekend gebleven mannen, bij de woning van de autoverkoper. Er volgt grof geweld dat pas stopt als de verkoper voor de ogen van zijn anderhalf jaar oude zoontje bewusteloos is geslagen.

Knuppels, staven en kettingen

De bizar verlopen autoverkoop leeft ruim twee en een half jaar later nog steeds bij de verkoper, zijn voormalige partner en hun zoontje. Het beeld van drie mannen die gewapend met honkbalknuppels, ijzeren staven en fietskettingen de woning binnendringen en inslaan op zowel de verkoper als zijn voormalige partner, wil nog niet van het netvlies verdwijnen.

De vrouw zegt donderdag in de rechtszaal: “Ik dacht dat ze ons allemaal zouden doden. Ik denk ook dat dat was gebeurd als er niet was ingegrepen.”

Verdachte in Bagdad

Aan de kant van Al-J. blijft het stil, de oorspronkelijk in Irak geboren verdachte is niet aanwezig bij zijn strafzaak. Hij verblijft bij familie in Bagdad maar weet van de strafzaak zegt advocate Renske van Zanden. Bij de politie vertelde Al-J. dat hij de ontbrekende 900 euro in een enveloppe in brievenbus van de verkoper had gedaan. Daar waren geen getuigen van.

Op de dag van de geweldsexplosie was hij net komen aanrijden bij de woning van het stel. Daar zag hij twee mannen knokken met de verkoper en die mannen stapten daarna bij hem in de auto. Even verderop zouden ze zijn uitgestapt.

Afrekening

Officier van justitie Sandra Leusink noemt wat gebeurde ‘een afrekening’ en zegt het verhaal van Al-J. niet te geloven. Buurtbewoners vertelden de politie dat ze zagen hoe het stel door drie mannen bruut afgetuigd werd. Leusink eiste een half jaar cel tegen de afwezige verdachte.