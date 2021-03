Awet (29) uit Eritrea sleurde vrouw bosjes in: ‘Als er niets verandert, krijgen we meer slachtoffers’

Awet Leul M. werd bijna 30 jaar geleden geboren in Mrara, Eritrea, hemelsbreed meer dan 5000 kilometer van Zwolle. Hij kwam als vluchteling naar Nederland, kreeg hier een verblijfsstatus. In 2017 stak hij zijn eigen woning in Zwolle in brand en kreeg een maatregel opgelegd door de rechter: gedwongen een jaar in een psychiatrische kliniek. Hij belandde nadien in de daklozenopvang in Zwolle.