Baardmees, buidelmees en staartmees: allemaal mezen die geen mezen zijn

Ik heb vorige week een wandeling gemaakt in Park Lingezegen. Op een paar vogelaars na was er nog geen wandelaar te bekennen in Waterrijk-Oost. De stilte werd alleen verbroken door de wuivende halmen van het riet. Riet zwijgt nooit; zelfs op het geringste zuchtje wind laat het zich horen.

In een rietveld hoorde ik een hoog aflopend ‘tsieh’ en tjingelend ‘ping-ping’. Onmiskenbaar baardmannen. De ‘baardvrouw’ is lichter van kleur dan de man en heeft geen baardstreep. Je hoort ze eerder dan dat je ze ziet. Kijken we in de juiste richting, dan zien we ze acrobatisch tussen de rietstengels klauteren.