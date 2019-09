Baasje na mishandeling labrador Beau: ‘Voed je hond eens beter op’

Op dezelfde dag dat teckel Takkie na een aanval van een bullmastif in Zutphen haar laatste adem uitblies, gebeurde twintig kilometer verderop in Apeldoorn bijna hetzelfde. Labrador Beau overleefde de plotse aanval van een Amerikaanse stafford wel, zij het ternauwernood. Haar baasje wil met haar verhaal hondeneigenaars wakker schudden. ,,Een hond is een grote verantwoording.’’

,,Mijn hond leeft nog. Het gaat niet goed met haar, maar ze zal het redden en nu dus afwachten wie het volgende slachtoffer is. Een andere hond, een volwassene, een kind?’’

Susanne Verberk uit Apeldoorn is enkele dagen na het incident op het uitgaansgebied nog steeds erger onder de indruk van wat er afgelopen donderdag rond 8.00 uur ‘s ochtends in op de uitlaatplek langs Kanaal-Zuid gebeurde.

Uit elkaar getrokken

Verberk laat daar regelmatig en probleemloos haar 5,5 jaar oude labrador Beau uit. Maar deze keer ging het - ogenschijnlijk uit het niets - helemaal mis. Een forse Amerikaanse stafford rukte zich los van zijn begeleidster en stortte zich op de labrador.

Verberk: ,,Ik heb het gelukkig nog nooit gezien dat een hond zo gegrepen, bijna uit elkaar getrokken wordt. Velen omstanders die naar hun werk fietsten hebben staan kijken, maar deze hond was zo agressief mijn hond aan het verscheuren dat niemand durfde in te grijpen. Na een lange tijd heb ik mijn hond uit z’n bek gekregen en ligt m’n maatje nu naast me met heel veel pijn en wonden op de bank. Een engeltje dat ze er nog is!’’

Quote Ik heb het gelukkig nog nooit gezien dat een hond zo gegrepen, bijna uit elkaar getrokken wordt. Susanne Verberk

Discipline

De reden dat Verberk met haar verhaal naar buiten treedt, is om hondeneigenaren te wijzen op hun onschatbare rol bij de opvoeding. ,,Neem je verantwoording, vooral met dit soort rassen. Deze stafford werd uitgelaten door een jonge dame, die het dier niet onder controle had.”

,,Het dier weet zelf niet wat hij fout heeft gedaan, hij is op het moment na aanval niet gecorrigeerd. Het is aan de baas nu, niet aan de hond. Training, socialiseren, een groot leefgebied, tijd erin steken, veel bewegen, discipline en consequentie is wat de hond nodig heeft. Zelfs mijn labrador moet je dat bieden en deze honden in veel grotere mate.’’

Muilkorf

De Stentor kon de eigenaar van de ‘aanvaller’ niet achterhalen, maar volgens de politie heeft hij wel al maatregelen genomen in de vorm van een muilkorf. ,,Verder is er melding gedaan bij de gemeente Apeldoorn’’, zegt een woordvoerder. ,,Die bepaalt nu wat er verder gaat gebeuren.’’ Dat kan van alles zijn: van verplichte muilkorf tot in beslagname of zelfs ‘vernietiging’ van de hond.

Verbaasd