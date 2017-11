'Baasjes gebruiken bomen als training voor illegale hondengevechten'

,,Een vechthond wordt goed getraind”, zegt directeur Ineke van Herwijnen van de Hondenbescherming. ,,Om zijn kaakkracht te vergroten hangt de hond minutenlang aan een tak. Door hem agressief te keer te laten gaan tegen een boom, wordt zijn uithoudingsvermogen getraind. Zo’n beschadigde boom is een goede indicatie dat er sprake kan zijn van het trainen van vechthonden.”

Negen bomen

Vorige week werd een boom op het Stationsplein in Apeldoorn door een agressieve hond zwaar beschadigd. Eerder dit jaar werden negen bomen in Zutphen en drie in Deventer op dezelfde wijze toegetakeld. In Deventer waren de bomen er zo slecht aan toe dat ze recentelijk zijn gekapt.

,,Dit fenomeen van trainingen met bomen, vrijwel altijd in de nacht, is niet nieuw’’, reageert bestuurslid Karen Hartog van de in Dronten gevestigde Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden. ,,Op die hondengevechten wordt vaak gegokt. Dat gebeurt uit het zicht, omdat hondengevechten in Nederland verboden zijn.”

Onderschat probleem

De Hondenbescherming stelt dat hondengevechten in Nederland veel vaker voorkomen dan wordt aangenomen. ,,Het is een onderschat probleem waaraan de politie meer prioriteit moet geven.”