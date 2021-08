Baasjes vermiste pup doen emotionele oproep: ‘Je mag haar houden, maar laat alsjeblieft iets weten’

Agenten waarschu­wen ondanks drie aanhoudin­gen voor fietsen­dief­stal Ede: ‘Meldingen doen helpt echt’

23 augustus EDE - Drie fietsendieven zijn de afgelopen weken aangehouden in Ede. Toch vraagt de politie aandacht voor het grote aantal fietsendiefstallen in de gemeente Ede. Wijkagent Gerben Algra schrijft dat in zijn gebied de afgelopen drie maanden alleen al vijftien rijwielen zijn gestolen. In Lunteren verdwenen in die periode zes fietsen, schrijven wijkagenten Ilco de Ruijter en Petra Winkel.