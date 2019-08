Baby glijdt uit kinderwagen en belandt tussen trein en perron

Dat bevestigt de NS aan deze krant. Omstander Marian Noorthoek, uit Woerden, zag het incident rond half vijf voor haar ogen gebeuren. ,,Een moeder wilde met haar baby in een kinderwagen de trein in stappen. Zij werd daarbij geholpen door iemand in de trein. Op dat moment viel het kindje uit de kinderwagen en belandde het tussen de trein en het perron. De moeder sprong er meteen achteraan.’’



Omstanders die het incident zagen gebeuren, waarschuwden onmiddellijk de conducteur dat de trein niet verder mocht rijden. ,,Iedereen begon te schreeuwden en ik zag mensen in de trein op de ramen bonken’’, aldus Noorthoek. Zelf hielp ze de moeder door het baby'tje van haar aan te nemen. ,,Ik drukte het kind terug in haar armen. Het kindje huilde, maar ik zag geen bloed of letsel. De vrouw was helemaal in shock!’’