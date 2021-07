Baby Luca heeft al elf botjes gebroken: behandeling in Zweden geeft het gezin hoop

Rollercoaster

Het zegt alles over de achtbaan waarin het gezin uit Kampen terecht is gekomen met de geboorte van Luca. ,,Een rollercoaster waar je niet uit kunt stappen, die maar blijft rijden waarbij je niet weet wat er nog op je af komt.’’

Ze putten hoop uit een Zweeds onderzoek waarvoor Luca in aanmerking komt, al moeten ze financiering van reis- en verblijf nog rond zien te krijgen via crowdfunding, hoe lastig ze dat ook vinden. ,,Maar we willen later niet tegen hem moeten zeggen: we hadden iets kunnen doen, maar we hebben het niet gedaan.’’