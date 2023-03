Baby Lukas overleed een dag nadat hij uit ziekenhuis werd ontslagen, maar kinderarts treft geen blaam: ‘Onze strijd voor rechtvaardigheid gaat verder’

update Code geel door winterweer, maandag wordt het 15 graden: ‘De lente laat nog heel even op zich wachten’

Het witte landschap blijft nog wel even in het noorden van het land. Vandaag blijft het daar sneeuwen, en dat kan voor een witte deken van ‘net iets meer’ dan vijf centimeter zorgen. Met een stevige wind erbij kan het behoorlijk koud aanvoelen, met een gevoelstemperatuur lager dan - 5. Maar na het weekend klimt het kwik tot in de dubbele cijfers.