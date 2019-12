Badr Hari duikt na dramatisch einde kickboksduel op in Rotterdamse dansclub

Gisteren liep hij een beenblessure op, toen hij in de derde ronde een draaitrap aan Rico Verhoeven uitdeelde. De sporter ging naar de grond en kwam minutenlang niet meer overeind.



,,Als je zo'n wedstrijd kijkt, ben je eigenlijk niet bezig met of hij wel of niet naar de club komt. Je bent bezorgd om zijn gezondheid’’, licht sportfan Tease toe.



Handtekeningen

Toch gaf Hari acte de presence in de club waar honderden sportfans met smart zaten te wachten. Hij was er zo'n drie kwartier. Er werden foto's gemaakt, handtekeningen uitgedeeld. ,,We hadden hem uitgenodigd, maar dat hij echt zou komen is geweldig. Een man een man, een woord een woord. Ik heb er diep respect voor.’’



Tease vindt het jammer dat sommigen op sociale media schrijven dat Badr Hari vast ‘flink aan het feesten is geweest'. Daar is niets van waar, zegt Tease. ,,Beveiligers hebben hem naar binnen begeleid. We wilden niet dat hij nóg geblesseerder zou raken. Toen hij de trap opging, zag je aan zijn gezicht dat hij echt pijn had. Maar hij was daar. Voor zijn fans. Echt een kippenvelmomentje!’’



Gentlemen's agreement. Je nodigt iemand uit. Het is geen boeking. Club Blu heeft wel twee andere kickboksers gesponsord. Mensen die we kunnen betalen én steunen proberen we te helpen. Dit keer waren dat Jaraya en Zouggary. Wij zijn sportfans. Badr weet dat ook.