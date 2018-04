Ballonvaart schrik voor dieren

column Rutte 2.0

7:35 Het knappe van Mark Rutte, zo vertelden Gelderse VVD'ers me ooit, is dat hij álles onthoudt. Je hoeft hem maar één keer te vertellen hoe de zaken in Gelderland er voor staan en eenmaal op een podium beland weet hij het na te vertellen alsof hij er zelf bij was. En inderdaad: bij de universiteit van Wageningen zag ik hem een verhoginkje beklimmen en Gelderse kwesties bespreken of hij er elke dag mee te maken had.