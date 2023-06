Banengroei stokt in Gelderland; in Achterhoek zelfs sprake van krimp

,,De industrie heeft het zwaar, met name de metaalindustrie. Die bedrijven kampen met hoge productiekosten en stijgende lonen en inflatie. Daar heeft de zorg veel minder last van. Dat zie je terug in de cijfers van het Rijk van Nijmegen. Daar werkt een kwart van de beroepsbevolking in de zorg, in de andere regio’s gaat dat om ongeveer 15 procent.”

De Achterhoek is de enige regio in de provincie die met een krimp van het aantal banen te maken krijgt. Dat de economie in de provincie in 2024 per saldo toch nog een tikkeltje groeit (Regio Foodvalley plus 0,7 procent banengroei bijvoorbeeld, Rivierenland en Rijk van Nijmegen plus 0,5 procent, Midden Gelderland 0,2 procent), komt doordat de consumptie ook nog steeds toeneemt. Grit: ,,We hebben veel gespaard tijdens corona en dat geld is nog niet allemaal uitgegeven.”