Barbecueën dit weekend? Goed idee, maar niet met spiritus

Barbecueën is razend populair, bevestigt onderzoek van Motivaction. Een derde van de Nederlanders barbecuet minstens zesmaal per jaar. Elk jaar raken echter tientallen mensen gewond bij het barbecueën, zo blijkt uit cijfers van de drie brandwondencentra in Nederland. Tussen 2013 en 2016 (de meest recente beschikbare cijfers) moesten meer dan 400 slachtoffers naar één van de centra. In die cijfers zijn niet de bezoekjes aan de eerste hulp, huisartsen en andere ziekenhuisopnames opgenomen. Dus het werkelijke aantal slachtoffers ligt hoger.