Barbecuen op een kolenbarbecue moet verboden worden.

Geen overname NXP door Qualcomm: Eindhoven kan vrolijk aan het werk

8:33 EINDHOVEN - De teleurstelling bij chipbedrijf NXP in Eindhoven is groot, maar de circa 200 werknemers van het hoofdkantoor in Eindhoven kunnen vrolijk aan het werk gaan. Dat zegt directeur Nederland van NXP Guido Dierick als reactie op het definitief niet doorgaan van de overname door het Amerikaanse Qualcomm.