Bas (35) heeft de ziekte van Lyme in zijn hoofd: ‘Ik was bang dat ik mijn 33e verjaardag niet zou halen’

Als Fennis de deur van zijn ouderlijk huis in Lichtenvoorde opendoet, is lastig voor te stellen dat hij kort geleden nog met zulke heftige klachten kampte. Hij oogt fit en lacht breeduit. ,,Dat komt door de adrenaline voor het gesprek”, vertelt hij. ,,Ik heb wel wat extra slaaptabletten genomen zodat ik zeker wist dat ik goed uitgerust zou zijn. Ik hou het maximaal een uurtje vol.”

Dat Fennis nu weer bezoek kan ontvangen en kan praten over zijn ziekte, komt volgens hem omdat hij in 2020 besloot om buiten de reguliere zorg een oplossing te zoeken. ,,Dat is voor mij echt de redding geweest. Had ik dat niet gedaan, dan had het er nu heel anders uitgezien. Ik was er op mijn 32ste verjaardag zo slecht aan toe dat ik dacht dat ik 33 niet zou gaan halen...”