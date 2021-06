Bas en Richard deden lugubere vondst in water: ‘We hadden geen idee wat er aan het touw zat’

Het is net avond als Richard Loode (33) en Bas van den Wijngaard (23) nog even in de zomerhitte een biertje opentrekken na hun werk. Ze hebben verkoeling gezocht aan het Zwarte Water in Zwolle en kijken hoe de bootjes voorbij varen. Maar wat ze dan nog niet weten, is dat ze die avond een lugubere vondst zullen doen.