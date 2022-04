Basisschool rouwt om overlijden leerlinge (8) en haar moeder door ongeluk op N50: ‘Jong gezin is verscheurd’

Kind overlijdt alsnog aan verwondin­gen na frontale botsing op N50 bij Kampen

Een van de kinderen die betrokken was bij het ongeval op de N50 dinsdag is alsnog aan de verwondingen overleden. Het kind zat in de auto die dinsdag frontaal op een vrachtwagen bij Kampen reed. Daar kwam de 34-jarige moeder al direct om het leven.

