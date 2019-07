Basketballen zo lang het lijf het toelaat

Mariska Beijer is de beste rolstoelbasketbalster ter wereld. Met het nationaal team werd ze twee keer Europees kampioen, een keer wereldkampioen en won ze brons op twee Paralympische Spelen. Nu is ze genomineerd voor Sportswoman Of The Year 2019.

‘Ik heb altijd pijn’’, zegt Mariska Beijer (28). ,,Maar sporten gaat goed. Ik basketbal op adrenaline en endorfine.’’ Een paar weken geleden behaalde de Oosterbeekse de tweede Europese titel met het Nederlands rolstoelbasketbalteam. En deze week werd ze genomineerd voor Sportswoman Of The Year 2019 in de categorie teamsport, een verkiezing van de Women’s Sports Foundation.

Houden die pijn en het in een rolstoel zitten verband met elkaar?

,,Toen ik 2 was, ben ik van de trap gevallen terwijl ik midden in een reeks chemobehandelingen tegen nierkanker zat. Daarbij liep ik een bovenbeenbreuk op. Die is slecht genezen en in het ziekenhuis zijn ook fouten gemaakt. Daardoor kreeg ik het logesyndroom waarbij er geen bloedtoevoer naar de beenspieren meer is. Die sterven dan af. Aanvankelijk zijn alleen die spieren weggehaald, maar na een aantal jaren met altijd pijn, is in 1998 ook mijn rechtervoet geamputeerd. Op 11 maart. Die dag begon mijn nieuwe leven. Ik heb weer leren lopen op de prothese.’’

De pijn van nu is afkomstig van de tweede handicap?

,,Ja, in 2002 ben ik gaan skiën. Dat ging goed, tot de laatste dag. Toen is een skiër achterop mij gebotst. Daar heb ik dystrofie in mijn linkerbeen aan overgehouden, zenuwschade. Ik heb na dat ongeluk drie jaar vastgezeten in mijn rolstoel. Mijn lichaam denkt nog steeds dat de enkel verstuikt is. Er zijn dagen dat ik er bijna doorheen zak. Ik kan nu wel stukjes wandelen om bijvoorbeeld een boodschap te doen, maar ik kan niet lang lopen of staan. Op mijn 15de heb ik daar een burn-out van gehad. Ik had nergens zin in, sliep veel, wilde niemand zien en voelde me depressief. Mede door het rolstoelbasketbal ben ik erbovenop gekomen.



,,Door mijn tweede handicap ben ik wel een 4. Anders was ik een 4,5 geweest. Rolstoelbasketbal kent spelers met handicaps met verschillende classificaties. Een dwarslaesie is 1 punt, een slechte knie 4,5. Er mag niet meer dan 14 punten in het veld staan.’’

Hoe begon het met rolstoelbasketbal?

,,Op mijn 9de wilde ik gaan sporten. Ik begon met badminton. Eerst valide, maar al snel de rolstoelvariant. Toch was dat het net niet. Een clubgenoot nam me mee naar rolstoelbasketbal. Vanaf de eerste keer dat ik die zaal binnenkwam, het geschreeuw hoorde, het gebeuk zag en de bal voor mijn ogen tegen het frame knalde, vond ik het geweldig. Op mijn 12de stapte ik over.’’

Bleek dat een juiste keuze?

,,Ik stapte bij JBC Noorderhaven in Julianadorp in de stimuleringsdivisie in, het laagste niveau, maar klom binnen die vereniging snel op naar het eredivisieteam. Toen ik 15 was, zei ik in een interview in de schoolkrant al dat ik naar de Paralympics in Londen zou gaan. Niet wetende dat ik daar zes jaar later basisspeelster zou zijn en dat we brons zouden winnen.’’

Het was dus een stormachtige ontwikkeling?

,,Ja. In het clubbasketbal was ik in 2009 al overgestapt naar ProBuild Lions in Landsmeer, omdat het team van JBC op het hoogste niveau ophield te bestaan. Ik heb twee jaar in Landsmeer gespeeld. De landstitel en de beker gewonnen. Na het EK van 2013 dat we met het nationaal team wonnen, ben ik naar Amerika gegaan. Om marketing te studeren en bij het collegeteam Whitewater Warhawks te spelen.



Daar ben ik twee keer kampioen mee geworden. En ik heb er in drie jaar een vierjarige studie afgerond. Ik ben heel erg een strebertje, dus deed het ook nog even cum laude. Ik ben er in 2015/2016 wel tussenuit geweest, omdat we ons met het Nederlands team voorbereidden op de Paralympics van 2016 in Rio. Toen woonde ik intern op Sportcentrum Papendal. Na die Paralympics ben ik verhuisd naar Oosterbeek.’’

Volledig scherm Trots en blij na het behalen van de Europese titel op 7 juli. © BSR Agency

En in de Duitse competitie gaan spelen?

,,Bij Doneck Dolphins in Trier, ja. Nu heb ik een transfer gemaakt. Vanaf september speel ik bij Hannover United. Ik vergeet het bijna te vertellen, omdat het voor mij zo vanzelfsprekend is, maar dit zijn mannenteams. Ik heb altijd met mannen gespeeld. Alleen niet bij het nationale team en het collegeteam in Amerika. Ik vind het altijd vreemd om weer met die kleinere en lichtere damesbal om te gaan.’’

Na het behalen van goud op het Europees kampioenschap is de blik nu op de Paralympics in Tokio volgend jaar gericht?

,,Ja, we hebben een sterk en hecht team met de potentie om het daar ver te schoppen. Natuurlijk wordt ons de favorietenrol opgedrongen. Daar raken we aan gewend en we kunnen ermee omgaan. Vanaf januari gaan we verschillende keren op trainingskamp.’’

Zelf al over de Paralympics van volgend jaar heen gekeken?

,,Ik wil die van Parijs in 2024 en Los Angeles in 2028 ook graag nog meemaken. Dan ben ik eind 30. Dat moet kunnen. Op voorwaarde dat ik het nog leuk vind en mijn lijf het toelaat. Topsport is geweldig om te doen, maar het is niet goed voor je lichaam.



Ik kom nu na een wedstrijd al vaak kreupel uit mijn rolstoel. De knieën willen dan even niet meer. Ik weet dat ik als ik ouder ben in een elektrische rolstoel terechtkom. Dat moment wil ik zo lang mogelijk uitstellen. Ik houd er nu al rekening mee dat ik met iets anders mijn brood moet gaan verdienen. Daarom werk ik al als zzp’er in de marketing en ben ik als spreker in te huren.’’

In de prijzenkast staan ook persoonlijke awards als beste speler van de wereld, beste speler van verschillende eindtoernooien en speelster van all star teams. Wat betekent de nominatie voor Sportswoman Of The Year?

,,Het is een eer dat ik ben genomineerd. Het zijn niet de minsten tussen wie ik bij de laatste tien sta. Voetbalster Megan Rapinoe bijvoorbeeld en basketbalster A’ja Wilson. De uitslag wordt voor 50 procent bepaald door publieksstemmen en voor 50 procent door een vakjury. De bekendmaking is 16 oktober in New York. Daar mag ik sowieso naartoe.’’

Maar nu tot de start van het nieuwe seizoen eerst vakantie?

,,Ja, zes weken. Ongekende luxe. Dit weekend ga ik drie dagen dansen op Tomorrowland.



Uiteraard in mijn rolstoel. Ik noem dat actieve ontspanning. Waarschijnlijk ben ik een van de weinigen daar die niet dronken of high is.’’



- Stemmen voor Sportswoman Of The Year 2019 kan tot en met 2 augustus op sportswomanoftheyear.com