Batmobile van steenrijke man uit Saoedi-Arabië scheurt over Nederlandse snelwegen

Pasgeboren Teije moedigt Leeuwinnen aan vanuit couveuse van Maaszieken­huis

17:47 BEUGEN/ OEFFELT - De kleine Teije is pas geboren en nu al een supporter van de Oranje Leeuwinnen. De jonge zoon van Sanne en Mark van Welij-Sengers uit Oeffelt ligt in de couveuse van het Maasziekenhuis in Boxmeer te stralen met een oranje mutsje op.