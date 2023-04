BBB, VVD en CDA meest kansrijke coalitie in Gelderland, samen met SGP, CU, JA21 en PvdA

In een volle zaal in het provinciehuis maakte Van Noort bekend welke partijen volgens hem het beste met elkaar kunnen gaan samenwerken in een coalitie. Dat zijn dus BBB, VVD en CDA. Van Noort stelt voor dat die drie partijen samen gaan bepalen met wie ze het liefste gaan overleggen voor het realiseren van een coalitie. De drie partijen zien dat zelf ook zitten.

Daarbij moet samenwerking gezocht worden met SGP, ChristenUnie, JA21 en dus ook met de PvdA. Omdat die laatste partij alleen met GroenLinks wil regeren, stelt de formateur voor ook eventueel GroenLinks uit te nodigen voor die gesprekken.

Drie partijen gaan samen verder

De komende dagen gaan CDA, VVD en BBB samen in gesprek of ze inderdaad met de drie partijen samen aan de slag willen gaan met een formateur. Verkenner Gert Jan van Noort zal die rol niet op zich nemen, werd woensdag duidelijk. Van Noort leek in zijn verkenning aan te sturen op een coalitie met CDA, VVD, BBB en PvdA (29 zetels). Omdat die laatste partij in een extra gesprek nog eens benadrukte niet zonder GroenLinks in een coalitie wil stappen, koos de verkenner er voor niet met een compleet coalitieadvies te komen. Er was enkel een advies voor het motorblok van drie partijen.

Dat zorgde meteen voor zorgen bij de andere partijen in de staten. ,,Ik voorzie het risico dat andere partijen straks enkel nog kunnen aansluiten bij een ‘motorblok’ van drie partijen dat zelf al de basis heeft vastgesteld”, sprak Elrie Bakker van JA21. Volgens Ans Mol van BBB is dat echter niet de bedoeling en wordt er pas echt inhoudelijk gesproken als er minimaal vijf partijen aan tafel zitten.

Wie heeft de grootste spierballen

Grote vraag wordt de komende dagen welke van de drie partijen het meeste spierballen toont in het zoeken naar mogelijke coalitiepartners. Er gaat namelijk niet meteen met alle partijen gesproken worden. De komende dagen wordt meteen gekeken welke van de vijf partijen overgebleven fracties als eerste in aanmerking komen voor de coalitie.

Uit gespreksverslagen van de verkenner blijkt dat BBB liever niet met GroenLinks om tafel wil, en bij voorkeur met de SGP en JA21. Het CDA ziet die laatste partij echter niet zitten omdat er dan twee onervaren partijen zijn. VVD kiest ook liever voor CU, SGP, GroenLinks en PvdA.

De enige coalitie die voor alle partijen acceptabel lijkt is VVD, BBB, CDA, CU en SGP. Over een week tijd wordt duidelijk of deze poldercoalitie inderdaad als eerste wordt geprobeerd, of dat één van de drie partijen toch heeft weten te overtuigen van een andere optie.