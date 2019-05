Beautyblogster Cynthia Schultz ontvangt dickpic: ‘Ik voel me fucking aangerand man’

De schrik zit er goed in bij Cynthia Schultz uit Zwolle, bekend geworden als vlogster Miss Lipgloss. Ze ontving gisteren op haar telefoon via whatsapp een dickpic . Schultz heeft inmiddels contact gehad met de politie en overweegt aangifte te doen.

Via Instagram maakt de bekende Zwolse beautyvlogster vrijdag bekend dat ze van een onbekend nummer via whatsapp een foto van een dickpic, een ongevraagde foto van de genitaliën van een (vaak onbekende) man, ontving. ,,Met een ondergespoten foto van mezelf erbij. Ik voel me fucking aangerand man’’, laat de populaire Schultz weten. ,,Zo van… die gast heeft mij nummer.’’

Volledig scherm Screenshot van het © Instagram, Cynthia Schultz

Aangifte

Ze heeft inmiddels contact gehad met de politie, die laat haar volgende week weten op welke gronden zij het beste aangifte kan doen. ,,Ze gaan intern overleggen bij welke afdeling het hoort en op welke gronden ik dan aangifte kan doen, bijvoorbeeld seksuele intimidatie en belediging, en word volgende week teruggebeld’’, aldus een geschrokken Cynthia Schultz.

Volgens de politie wordt per geval bekeken of en hoe er aangifte kan worden gedaan in dit soort gevallen. ,,Vroeger was het fysieke bedreiging, nu zie je steeds meer een verschuiving naar digitaal. Dat vraagt om een andere aanpak. Bovendien is elke casus weer anders’’, aldus een woordvoerder van de politie, die verder met het oog op de privacy niet op de zaak van Schultz wil ingaan.

Het is niet de eerste keer dat de vlogster seksueel wordt geïntimideerd. Twee jaar geleden deed Cynthia Schultz aangifte tegen een schennispleger die haar zijn geslachtsdeel wilde tonen in het bosgebied bij de Wijthmenerplas. ,,Niet in het bos deze keer maar op eigen telefoon’’, meldt de vlogster vrijdag op Insta.



,,Toen ik twee jaar geleden seksueel geïntimideerd werd in het bos, durfde ik tijden niet alleen op rustige stukken te wandelen. Ik durf nog steeds niet alleen naar het bos of naar een natuurgebied. Dit helpt niet echt. Ik weet niet wie die creep is. Het maakt me echt een beetje bang.’’

Bikini

Ondanks dat de politie toen tegen haar zei ‘niet veel te kunnen doen’, heeft Schultz er toch werk van gemaakt. ,,Het gaat niet alleen om mij. Als je ziet wat voor reacties, van vooral mannen, ik onder andere via Twitter heb gekregen. ‘Dan moet je daar maar niet alleen gaan lopen’ tot en met ‘aandachtshoer’. Al had ik daar in mijn bikini gelopen, niemand heeft het recht zo tegen een vrouw te praten, laat staan aanraken. Je wilt toch ook niet dat zoiets je zus, vriendin of dochter overkomt?”, zei ze destijds in de Stentor.